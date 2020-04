Juventus, Pjanic carta di scambio: il bosniaco per arrivare a un big di Premier

Il futuro di Miralem Pjanic sembra ormai essere lontano dalla Juventus. Il centrocampista ha infatti perso posizioni nelle gerarchie del tecnico Maurizio Sarri e potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio sul mercato per arrivare a un big di Premier League. A riportarlo Rai Sport, secondo cui il bosniaco potrebbe essere inserito nella trattativa con il Manchester United per Paul Pogba, seguito da tempo anche dal Real Madrid, o in quelle con il Chelsea per Jorginho, vecchio pupillo di Sarri, e Kanté.

Pjanic, a Torino dal 2016, ha collezionato complessivamente 166 presenze con la maglia bianconera, con la quale ha anche segnato 22 reti.