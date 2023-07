Juventus, sfumato Milinkovic fari su un centrocampista dell’Atalanta…

Potrebbero essere cambiati i piani di calciomercato della Juventus . Dopo le ultime notizie relative a Milinkovic-Savic , prossimo ad accettare l'Arabia, i bianconeri hanno in mente il piano B che riguarda un altro centrocampista che già milita in Serie A.

Secondo quanto si apprende da Tuttosport, infatti, la Vecchia Signora avrebbe individuato in Koopmeiners dell'Atalanta la prima alternativa al serbo. Il giocatore della Lazio era senza dubbio il candidato principale per rinforzare il centrocampo juventino ma l'offerta spiazzante degli arabi definita "scippo" dal quotidiano, ha fatto in modo che la Juventus spostasse subito le proprie attenzione in casa Dea.