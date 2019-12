Juventus, svolta Mandzukic: novità sul futuro del croato

Quale futuro per Mario Mandzukic? L’attaccante della Juventus è da settimane fuori dal progetto bianconero. Ai margini della squadra e, praticamente, fuori rosa. Il croato è pronto a salutare la Vecchia Signora a gennaio, nella prossima finestra di mercato. Italia e, soprattutto, l’estero le mete possibili.

Prende di nuovo corpo l’ipotesi Qatar dove sono diventati tre i club interessati al bomber croato. Mandzukic potrebbe scegliere tra Al Rayyan, Al Gharafi e Al Duhaill, dove gioca l’ex compagno Benatia. Già a settembre l’attaccante sembrava vicino al Qatar ma alla fine le parti non avevano trovato un accordo. La Juventus spera di chiudere in fretta anche perché dalla cessione del centravanti si avrebbe un bel sollievo per le casse. Mandzukic, infatti, percepisce attualmente ben 5,5 milioni di euro netti a stagione. Un po’ troppo per un giocatore fuori dal progetto.

ANCHE LA PREMIER LEAGUE SU MANDZUKIC