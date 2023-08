Kane non è convinto, il trasferimento al Bayern Monaco può saltare

Clamorosa svolta di mercato. BayernMonaco e Tottenham hanno trovato un accordo per il trasferimento di Harry Kane, ma ora è il calciatore a non esser convinto dell'operazione. Secondo quanto riportato da diversi media inglesi e tedeschi, l'attaccante inglese potrebbe decidere di rimanere a Londra un altro anno per poi decidere il proprio futuro a contratto scaduto (30 giugno 2024). Per lui, i campioni di Germania erano pronti a mettere nel piatto la cifra di oltre 100 milioni di euro ma ora potrebbe saltare tutto.