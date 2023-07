Kessié-Juventus, la trattativa potrebbe essere stravolta dal Tottenham

Cattive notizie per la Juventus. Per ingaggiare Franck Kessié sarà necessario fare molto di più. Il centrocampista è in uscita dal Barcellona e il club vuole venderlo, ma non fare sconti. E le condizioni dei bianconeri virano più verso la seconda ipotesi piuttosto che la prima: prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo (15 milioni di euro) in caso di raggiungimento di primo o secondo posto in campionato. Dunque, il Barça si trova costretto a mantenere aperta la porta al mercato. C'è la consapevolezza che dalla Premier League possa arrivare un'offerta migliore e che la destinazione sia di maggior gradimento anche per lo stesso centrocampista ivoriano. Su questo fronte pare che il Tottenham possa rientrare in corsa nell'operazione e stravolgere le carte in tavola.