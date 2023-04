Barcellona, Kessié può andare all’Inter ad una sola condizione

La condizione per il ritorno in Serie A dell'ivoriano, il quale non sarebbe al settimo cielo all'idea di lasciare il Barcellona

Quella di Franck Kessié e l'Inter è una telenovela destinata a durare ancora per molto. Il centrocampista si è trasferito al Barcellona solamente nella scorsa sessione di mercato estivo e avrebbe pure dalla sua la fiducia di Xavi, ma i problemi finanziari costringono i blaugrana a tagliare il monte ingaggi. L'ivoriano potrebbe quindi partire a fronte di una cospicua somma di denaro che, secondo quanto rivelato da AS, potrebbe aggirarsi intorno ai 25-30 milioni.

Il tutto sarebbe andato in scena solo giochi giorni fa, nel famoso summit tra Inter e Barcellona riguardante Marcelo Brozovic. Per l'occasione si sarebbe discusso anche del futuro di Franck Kessié, con il ritorno in Serie A come opzione più che valida per il Barça, il quale non solo deve fare i conti con il Fair Play Finanziario ma liberare lo spazio per i nuovi innesti. Su tutti, si vociferano Gündogan e Lionel Messi.

Franck Kessié ha iniziato in salita la sua avventura in catalogna, per poi imporsi sui compagni. Sono in totale 35 le presenze in stagione dell'ivoriano, il quale è stato anche in grado di segnare 3 reti, di cui uno nello strepitoso Clasico deciso nei minuti finali.