Koulibaly infelice al Chelsea e la Juventus ci prova: Allegri chiama…

Una telenovela vecchia come la bibbia, destinata a riproporsi anche per la prossima estate di calciomercato. La Juventus avrebbe avvertito l'infelicità di Koulibaly al Chelsea, così Allegri sarebbe immediatamente corso alla caccia. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, Max avrebbe già contattato l'ex difensore del Napoli ricevendo un "No, ma ci penserò". Kalidou si trovò di fronte a questo bivio già nella scorsa sessione estiva di mercato, quando scelse di non "tradire" la maglia partenopea con quella Juventina, volando così a Londra.