Sirene dall'Arabia Saudita per Alex Sandro e la Juventus... potrebbe esserne contenta. Il mercato sta ormai entrando nel vivo con operazioni in entrata e in uscita per tutti i club. Ovviamente le sirene arabe posso fare comodo in certe situazioni ed è quello che potrebbe accadere in casa bianconera. Infatti, come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport per l'esterno brasiliano è pronta una super offerta da 15 milioni all'anno per due stagioni in Arabia.