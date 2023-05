Lazio, Sarri chiama un ex pupillo in scadenza con il Napoli

Il progetto di Maurizio Sarri sta portando i suoi frutti. La squadra vola in campionato, agganciando la seconda posizione e sognando la Champions League. Ma il gioco biancoceleste gira dai piedi di un determinato numero di interpreti. Tra i più importanti c'è sicuramente Sergej Milinkovic-Savic il quale, secondo quanto rivelato da CalcioNapoli , potrebbe partire la prossima estate. Così la Lazio corre ai ripari ed il tecnico avrebbe intenzione di chiamare un ex pupillo dei tempi del Napoli, Piotr Zielinski.

Il centrocampista andrà in scadenza di contratto la prossima stagione, a giugno 2024. Alla luce di un rinnovo che sembra non arrivare, secondo la fonte, Maurizio Sarri starebbe effettuando un tentativo per strapparlo al Napoli e farlo il nuovo interprete della Lazio. Il tutto dipende dal futuro di Milinkovic-Savic ovviamente, anche se le intenzioni del polacco sarebbero comunque quelle di rimanere alla corte di Spalletti. Le alternative sarebbero Loftus-Cheek e Frattesi, ma è inutile ricordare come Piotr rappresenti uno stimolo in più per l'ex allenatore azzurro.