Lazio, sirene inglesi per Milinkovic-Savic

Sergej Milinkovic-Savic dirà addio alla Lazio il prossimo anno? Si, è una possibilità più che valida. Il centrocampista ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e avrebbe intenzione di lasciare la corte di Maurizio Sarri per vivere nuove avventure. Per tale motivo, il prezzo del cartellino del serbo si abbassa vertiginosamente ed entra in orbita di tutti i top club europei. Come quelli inglesi, con il Liverpool che - secondo quanto rivelato da Calciomercato.com - si sarebbe mostrato interessato ad ingaggiarlo la prossima estate. È Sergej la prima richiesta di Jurgen Klopp per tornare a vincere dopo una stagione, per così dire, da alti e bassi. I Reds avrebbero dunque bisogno di rimodulare e perfezionare la mediana e, per caratteristiche, Milinkovic sarebbe perfetto per le intenzioni del tecnico tedesco. Secondo la fonte, l'offerta proposta a Lotito sarebbe di 25 milioni di euro.