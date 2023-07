Liverpool, a Szoboszlai la numero 8 di Gerrard

Ufficiale l'acquisto dell'ungherese tramite clausola rescissoria: per lui la numero 8 storica di Steven Gerrard

Il secondo colpo di mercato del Liverpool è Domink Szoboszlai. Il talento ungherese ha fatto vedere grandi cose in Germania, al Lipsia, e arriva in Premier League dietro pagamento della clausola rescissoria da 70 milioni di euro. A renderlo ufficiale è stato lo stesso club tramite comunicato: "Il centrocampista ungherese diventa la seconda nuova aggiunta della finestra estiva dei Reds dopo aver concordato i termini e aver completato con successo gli esami medici". Per lui nessuna paura di questa nuova avventura, anzi, tanta voglia di dimostrare. Il centrocampista ha deciso di vestire la storica maglia numero 8 di Steven Gerrard.