Liverpool, c’è il piano per arrivare a Werner

Una stagione sontuosa, quella che sta vivendo il Liverpool. I Reds hanno ormai in tasca il titolo in Premier, con un vantaggio sulle inseguitrici ormai abissale. Malgrado questo, però, gli inglesi vorrebbero rinforzare ulteriormente la propria rosa in vista della prossimo anno. In particolare, il club vorrebbe piazzare un importante colpo nel reparto offensivo.

WERNER – Il sogno del Liverpool è l’attaccante del Lipsia Timo Werner, sul quale si registra la concorrenza di numerosi club. Per spuntarla nella corsa al giocatore, i Reds, come riporta la Bild, avrebbero preparato un’apposita strategia, che prevederebbe l’acquisto in estate del giocatore il quale resterebbe però in prestito ai tedeschi ancora per un anno.

WERNER CONFIDA: “SAREBBE BELLO GIOCARE IN PREMIER…”