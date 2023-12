Lloris lascerà il Tottenham: pronta una nuova avventura

Il Tottenham di Ange Postecoglou sta vivendo una grande stagione e uno dei grandi protagonisti è Guglielmo Vicario. L'ex portiere dell'Empoli si è preso il posto da titolare relegando Hugo Lloris in panchina. Il portiere francese, campione del mondo nel 2018, era stato vicino a lasciare gli Spurs nella scorsa estate, poi il trasferimento alla Lazio è saltato. Ora, sei mesi dopo e secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il classe 1986 è in trattativa avanzata con i Los Angeles FC. Una possibile avventura in MLS per Hugo Lloris.