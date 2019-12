Manchester United, Solskjaer ammette: “Haaland? Sì, ci piace. Vedremo come andrà a finire…”

E’ più vivo che mai l’interesse del Manchester United nei confronti di Erling Haaland, giovane promessa del Salisburgo. Secondo quanto raccolto da fonti inglesi, i Red Devils avrebbero trovato l’accordo per portare il norvegese in Inghilterra nella prossima stagione. E che il giocatore piaccia moltissimo al club, a Viasport, lo ha confermato anche il tecnico Ole Gunnar Solskjaer.

HAALAND – “E’ un giocatore che mi piace e noi cerchiamo sempre giocatori bravi. Ha avuto una buona crescita e adesso deve continuare nel suo percorso dove meglio crede. Non ho bisogno di parlarne molto, noi come club cerchiamo sempre calciatori per migliorare l’organico. Vedremo come andrà a finire”.