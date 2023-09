Mercato, Hojlund ha rifiutato un top club europeo per il Manchester United

L'attaccante ex Atalanta voleva solo Manchester: per i Red Devlis ha anche rifiutato uno stipendio da top al Psg

Rasmus Hojlund aveva le idee chiare sin dall'inizio. L'attaccante si è trasferito dall'Atalanta al ManchesterUnited la scorsa estate per la cifra di 75 milioni di euro + bonus, proprio come aveva precedentemente architettato. Perché, secondo quanto riportato dal media spagnolo TheAthletic, per il danese si era fatto avanti anche il Psg. Addirittura, il club parigino aveva anticipato tutti con un'offerta da 50 milioni di euro poi rifiutata dall'Atalanta, la quale aveva poi accettato la seconda avance da 60 milioni. A bloccare tutto, però, pare sia stato proprio il calciatore che ha gentilmente ringraziato i francesi e declinato la proposta, rifiutando anche uno stipendio più elevato rispetto alla concorrenza. Sua intenzione era già quella di andare a giocare in Inghilterra, a Old Trafford, e c'è riuscito. Neanche i soldi gli hanno fatto cambiare idea.