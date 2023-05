Messi, il padre smentisce voci sul trasferimento in Arabia Saudita

Le parole di Jorge Messi, padre di Leo, sul futuro del fuoriclasse argentino. Smentito accordo con l'Al-Hilal

Redazione ITASportPress

Leo Messi non si trasferirà all'Al-Hilal il prossimo anno, almeno per il momento. A lanciare lo scoop e scatenare la bufera sul web è stato il quotidiano francese AFP, il quale aveva riferito che il fuoriclasse argentino aveva preso un accordo con la sua prossima squadra, in Arabia Saudita. A smentire il rumor è stato il padre e agente dello stesso calciatore, Jorge Messi, il quale ha alzato la voce tramite i propri profili social: "Ad oggi non abbiamo coordinato nulla con nessun club per la prossima stagione. Leo prenderà una decisione solo dopo che avrà finito il campionato con la sua attuale squadra, il Psg".

Assoluta verità o Leo vuol nascondere qualcosa? Dal canto suo il padre Jorge sembra particolarmente convinto e le sue parole non lasciano a diverse interpretazioni: "Le voci vanno e vengono. A volte, i media mostrano poco rispetto mentendo consapevolmente e deliberatamente. Molti usano il nome di Lionel per ottenere popolarità, ma possiamo assicurarvi che non firmeremo, coordineremo o negozieremo nulla fino al termine della stagione".

Il futuro di Lionel Messi rimane dunque avvolto in una nube di mistero. Ormai sicuro di lasciare il Psg al termine della stagione, il fuoriclasse argentino starebbe riflettendo su quale via intraprendere per il proseguimento e, probabilmente, conclusione di carriera. Il bivio aprirebbe a sole due direzioni, Arabia Saudita e America, a meno che non rientri clamorosamente in gioco il Barça.