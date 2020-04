Messi in Italia, parla suo cugino: “Nessuno può sapere il suo futuro…”

Lionel Messi in Italia, più precisamente all’Inter. Questa la bomba di mercato (o fantamercato) delle ultime ore. Tutto era partito da alcune dichiarazioni di Massimo Moratti, ex patron nerazzurro, che poi aveva aggiustato il tiro. Ma i rumors sono proseguiti e, come sempre in queste situazioni, un fondo di verità esiste davvero.

Ecco perchè Messi in Serie A e con la maglia dell’Inter continua ad essere un tema molto caldo. A parlare del futuro de La Pulce del Barcellona è stato suo cugino Maxi Biancucchi ai microfoni di FootballNews24: “La verità è che questa è una cosa molto personale, nessuno può saperlo. Personalmente mi piacerebbe molto vederlo in un’altra squadra, così come piacerebbe a molti dei suoi fan, per dimostrare a coloro che sostengono che Messi sia bravo solo nel Barcellona che si sbagliano. La verità è che i geni come lui giocano bene ovunque”.

IN ITALIA – E sulla possibilità di vedere l’argentino in Serie A: “Onestamente non lo vedo in Italia. Qualsiasi mia opinione susciterà sospetti ma, come ho detto prima, la decisione è solo sua. Il mio sogno, se devo essere sincero, è quello di vederlo con la maglia del Newell’s Old Boys”. E ancora: “Chi può essere il suo erede? Questa è una grande incognita, l’Argentina ha dei grandissimi talenti ma di fenomeni come Leo non ce ne saranno più. Dybala mi piace molto e Lautaro sta crescendo in maniera esponenziale, spero che resti tanto tempo ad alti livelli. Detto questo, credo che l’erede di Messi non sia ancora nato”.