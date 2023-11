Milan, è già mercato: per la difesa si guarda in casa Real Madrid

Come anticipato dallo stesso Pioli sono in corso valutazioni per acquistare almeno un centrale durante la sessione invernale, ma gli uomini-mercato del Milan sono pronti anche a sfruttare eventuali opportunità che si presentassero in vista della prossima stagione.

Una di queste può portare in Spagna e in particolare al Real Madrid. Secondo la stampa iberica, infatti, il Milan punta ad arrivare a Nacho Fernandez. Il prodotto del vivaio dei Blancos, classe '90, andrà a scadenza di contratto il prossimo giugno e non ha ancora deciso il proprio futuro. Avvicinato all'Inter la scorsa estate, Nacho aveva declinato l'interessamento dei nerazzurri dicendosi pronto a rinnovare il contratto con il Real. La firma però non è ancora arrivata, pertanto la separazione resta una possibilità.

Nacho, prodotto del vivaio del Madrid, ha giocato in carriera solo per il Real ed è in prima squadra dal 2010. Al Milan, che lo punta da tempo apprezzando la sua duttilità (può agire da centrale o esterno di destra o sinistra di una difesa a quattro), Nacho potrebbe prendere il posto di Simon Kjaer, destinato all'addio a fine stagione.

