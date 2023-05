Milan, idea dalla Premier League per un attaccante… è un ex obiettivo

Il Milan ha subito la botta della mancanza di un numero 9 di razza. Uno come Giroud, che possa far rifiatare il francese ed esser comunque affidabile. Per cui, imparando dai propri errori, i rossoneri starebbero studiando il prossimo obiettivo di mercato rivolgendosi in Premier League, all'indirizzo di un calciatore che solo l'anno scorso era stato vicino all'approdo a Milanello. Il Milan avrebbe pensato a Gianluca Scamacca per il prossimo anno. Un operazione in prestito viste le prestazioni dell'attaccante al West Ham, con lo stesso club inglese che ci riflette sù. Unica condizione, diritto di riscatto ad una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro.