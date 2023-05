Milan, operazione andata a buon fine per Bennacer. Ecco quando rientra

Le condizioni del centrocampista rossonero, infortunatosi al ginocchio nel derby d'andata di Champions League

Redazione ITASportPress

Il problema accusato dal milanista Bennacer nella sfida d'andata contro l'Inter si è rivelato più grave del previsto, per cui il centrocampista si è dovuto sottoporre ai ferri. In artroscopia, per lesione alla cartilagine del ginocchio destro. Operazione che ha avuto luogo proprio nella giornata odierna, la stessa del derby di ritorno, e che avrebbe dato buon esito. Ora parte il countdown, certamente lungo, e con un rientro forse posticipato oltre l'avvio della prossima stagione causa tempo di recupero stimato intorno ai sei mesi.

Questo il comunicato del Milan sull'operazione del centrocampista: "La riparazione della lesione condrale è stata eseguita con successo dal Dottor Bertrand Sonnery Cottet, con la presenza del Responsabile dell'Area Medica rossonera Stefano Mazzoni. Ad oggi, i tempi di recupero si stimano in almeno 6 mesi". Questo, invece, il messaggio di Bennacer tramite profili social:"L'intervento è andato bene. La strada per la guarigione inizia oggi. Sarà lunga, difficile, ma sono disposto ad affrontare tutto con lavoro e determinazione. Punto a tornare più forte per difendere nuovamente i colori del mio club e del mio paese".

In stagione, il centrocampista si era reso pedina fondamentale per le scelte tecniche di Stefano Pioli. Dove c'era Milan, c'era anche Bennacer. Lo testimoniano le presenze, 40 in tutte le competizioni, con annesse 3 reti e 2 assist.