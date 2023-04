Milan, il Newcastle apre alla cessione di Saint-Maximin in estate

L'occasione giusta di mercato per i rossoneri, i quali preparano le trattative con il club inglese per aggiudicarsi Saint-Maximin

Secondo quanto riportato da Teamtalk, il Newcastle United avrebbe deciso di ascoltare le offerte per Allan Saint-Maximin per la prossima estate. Tra pochi mesi, infatti, il calciomercato sarà nuovamente aperto e squadre come il Milan non hanno digerito il precedente no del club inglese, il quale ha definitivamente deciso di non rinnovare il contratto dell'esterno.