Milan, il sostituto di Ibrahimovic arriva direttamente dalla Serie A

I rossoneri guardano in Serie A per il sostituto di Ibra, mettendo nel mirino Marko Arnautovic del Bologna

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe aperto i contatti con il Bologna per ingaggiare Marko Arnautovic. La trattativa si troverebbe ancora in prima base, con i club che avrebbero solo iniziato a discutere, ma l'intenzione da parte dei rossoneri è quella di fare dell'austriaco il post Ibrahimovic. Il tutto si ricollega alle precarie condizioni fisiche di Zlatan, le quali fanno precludere ad un non rinnovo del contratto. Così i rossoneri si guardano intorno sul mercato. Con gran probabilità, la seconda avventura di Ibra a Milano si concluderà al termine della stagione.