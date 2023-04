Milan, interesse dei rossoneri per un attaccante canadese

Il Milan lavora sul calciomercato per individuare il prossimo attaccante che sostituirà Zlatan Ibrahimovic. Con grande probabilità, infatti, i rossoneri non rinnoveranno il contratto dello svedese - in scadenza al termine dell'attuale stagione - così si starebbero guardando intorno. Uno dei profili presi in considerazione da Massara e Maldini sarebbe proprio Jonathan David, giovane attaccante del Lille ormai in pianta stabile in prima squadra, con un contratto in scadenza nel 2025 da usare a proprio favore.