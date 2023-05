Milan, Origi non ha convinto e può partire in prestito già in estate

Interesse dalla Premier per l'ex Liverpool, il quale ha deluso in stagione e potrebbe salutare in prestito

Divock Origi non ha convinto e potrebbe cambiare squadra già quest'estate, approfittando della sessione di calciomercato. Il Milan puntava molto sull'ex Liverpool, convinto di farne il grande sostituto di Olivier Giroud. Almeno, quello era l'ambizioso obiettivo di Stefano Pioli. Ma, a parte qualche lampo, Divock ha deluso in stagione e il club lo avrebbe aggiunto tra i profili da accompagnare alla porta. L'attaccante avrebbe ancora estimatori in Premier League, quali Aston Villa e West Ham per un prestito. Ma non solo, anche dalla Turchia arrivano chiamate. Da parte sua, il belga ha giocato 35 partite in stagione, collezionando l'amaro bottino di 2 reti ed un assist. Male, troppo male per la mole di minuti a sua disposizione (1.182').