Milan pronto ad effettuare un nuovo tentativo per Marco Asensio

Il Milan lavora in vista della prossima stagione per tornare protagonista. I rossoneri puntavano tutto su un astro nascente come De Ketelaere ma, visti i risultati, torneranno sul vecchio obiettivo Marco Asensio. L'attaccante del Real Madrid va in scadenza proprio al termine dell'attuale stagione e qui si aprono due scenari contro i rossoneri: uno l'elevato ingaggio richiesto dal calciatore, l'altro la concorrenza per aggiudicarselo a zero.