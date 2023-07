Monopoli, idea di mercato molto importante per il centrocampo

Si muove a piccoli passi il Monopoli che vuole rinforzare l'organico. Il Gabbiano vuole Bjarkason il centrocampista islandese, classe 2000, che è di proprietà del Venezia. Il calciatore è reduce dalla stagione appena conclusa con la maglia del Foggia, nella quale è stato protagonista arrivando sino alla finale play-off. Sono state 21 le presenze e 5 i gol fatti in stagione. Secondo quanto riporta il Quotidiano di Puglia, la compagine biancoverde ha chiesto informazioni al Venezia, che non ha chiuso le porte. È chiaro che non si tratta di un’operazione semplice, considerato che si tratta di un giocatore anche con un discreto ingaggio ma, in questo senso, una mano potrebbe darla anche la società veneta (con cui ha il contratto in scadenza nel 2024). Un paio di stagioni orsono, fece appena in tempo ad esordire in serie A con la maglia del club lagunare prima di essere ceduto al Catanzaro.