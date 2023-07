Napoli, il nome nuovo per il centrocampo è Lo Celso

Nuova idea di mercato per il Napoli, ma occhio alle richieste. I partenopei si sono detti interessati ad ingaggiare Giovani Lo Celso quest'estate, chiedendo informazioni al Tottenham riguardo l'operazione. La risposta del club inglese non ha lasciato altre interpretazioni e gelato la dirigenza azzurra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ADL puntava ad averlo in prestito la prossima stagione magari con un diritto di riscatto, mentre gli Spurs inseriscono come caratteristica fondamentale... l'obbligo. Da Londra vogliono liberarsene una volta per tutte e il diritto non sarebbe abbastanza, ma è necessaria la certezza. Inoltre vi sarebbero poi da discutere le cifre dell'operazione...