Napoli, incontro con il Psg per Kim ma il difensore ha altri piani

Continua a tenere banco il futuro di Kim min-jae. Il difensore, dopo esser stato tra i protagonisti dello scudetto del Napoli, starebbe valutando le possibilità di trasferimento al termine della stagione. In particolare, secondo quanto riferito da Rmc Sport, il centrale coreano avrebbe già avuto contatti con il Psg, i quali avrebbero portato ad un nulla di fatto. Le parti non avrebbero trovato un accordo perché - secondo la fonte - il difensore non avrebbe intenzione di trasferirsi in Francia, ma avrebbe altri piani. Uno riguarderebbe la Premier League, campionato preferito dallo stesso Kim, ma in caso contrario non è da scartare anche una permanenza in azzurro.