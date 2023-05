Napoli, difensore pensa all’addio e tratta con il Manchester United

Il Napoli deve ora fare i conti con i grandi club europei che avrebbero messo gli occhi su Kim. Il difensore ha una clausola rescissoria fissata a 48 milioni di euro e per tale motivo lo stesso club partenopeo non può nulla. Se intenzione del calciatore è quella di partire e troverà un club in grado di versare tale cifra nelle casse di De Laurentiis, allora sarà addio. E tale scenario potrebbe presentarsi presto, con il ManchesterUnited pronto a bussare alla porta. Secondo quanto rivelato da IlMattino, i Red Devils sarebbero già entrati in contatto con il coreano e ricevuto il "si" per il proseguimento dell'operazione. A patto che siano rispettati alcuni dettagli, per il quale la trattativa sarebbe ancora in ballo.