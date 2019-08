Napoli, Lozano è atterrato a Ciampino: domani le visite mediche e la firma sul contratto

È atterrato il colpo del calciomercato del Napoli, il messicano Hirving Lozano. Il 24enne di Città del Messico è sbarcato a Ciampino nel pomeriggio, preso d’assalto dai media e dai tifosi azzurri. Domani, mercoledì 21 agosto, sosterrà le visite mediche in mattinata, poi si dirigerà alla sede della Filmauro per mettere nero su bianco con la società di Aurelio De Laurentiis. Il giocatore firmerà un contratto con clausola rescissoria di ben 130 milioni di euro. Arriva da due annate negli olandesi del Psv Eindhoven, con cui ha segnato 45 gol in 83 presenze complessive fra Eredivise, coppa Nazionale, Europa League e Champions League. Conta ance 9 gol in 35 partite con la Nazionale messicana. Ha già grande esperienza internazionale nonostante la giovane età.