Newcastle, si guarda in Premier League per il sostituto di Tonali

Ufficializzati i 10 mesi di squalifica per Sandro Tonali, il Newcastle è pronto ad intervenire sul mercato per sostituirlo. L'obiettivo è McTominay dello United

Ufficiale la squalifica da 18 mesi, 8 dei quali commutati in prescrizioni alternative, per Sandro Tonali . Il centrocampista, coinvolto nell'eccezionale caso scommesse che ha sconvolto il calcio italiano, saluta con un arrivederci il terreno di gioco per circa 10 mesi e il Newcastle ora corre ai ripari.

SOSTITUTO: Con la squalifica dell'italiano, che non percepirà stipendio, il Newcastle ha necessità di intervenire in mezzo al campo. Il sostituto prediletto pare essere Scott McTominay, centrocampista del Manchester United. Uomo dalle mille avventure lo scozzese, capace di entrare a partita in corso e cambiare il destino della gara. Lo ha dimostrato di recente e può ancora farlo. Dunque, secondo diverse fonti inglesi, i magpies faranno un tentativo il prossimo gennaio nella speranza di strapparlo ai red devils. Per aggiudicarselo, però, sarà necessaria un'offerta generosa con Ten Hag che non vorrà liberarsene molto facilmente.