Neymar, apprezzamenti da club della Premier League

L'estate si avvicina e la telenovela Neymar - Psg apre a nuovi episodi. Come ogni sessione di mercato, successivamente al fallimento europeo dei parigini, sono diverse le voci quali accostano il nome del brasiliano a top club europei. A farsi avanti - stavolta - è la Premier League, anzi, più in particolare il Chelsea di Todd Boehly. I blues vogliono aprire un nuovo ciclo la prossima stagione e oltre a cercare un nuovo allenatore sarebbero alla ricerca di un talento affermato a livello internazionale.

Chi meglio di Neymar in questo caso? Il Chelsea ci ha abituato a follie di mercato e questa potrebbe rivelarsi l'ennesima - forse quella giusta - per lasciare le avversità dell'attuale stagione alle spalle. Unico tasto dolente? I blues non parteciperanno alla prossima edizione di Champions League... Lo riporta Mirror.