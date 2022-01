Padova, per Luca Moro Sassuolo sempre in pole. Ieri vertice

Il calciatore veneto concluderà la stagione a Catania

Da tempo il Sassuolo ha rotto gli indugi per assicurarsi l'attaccante di proprietà del Padova Luca Moro. Il 20enne che milita a Catania, è il capocannoniere della Serie C con 18 reti in 17 partite. Ieri a Padova altro contatto tra l’agente dell’attaccante, Beppe Riso, e la società veneta per fare il punto della situazione visto che non c'è solo il club emiliano per Moro anche se c'è da dire che il ds neroverde Carnevali ha fatto la prima mossa. Tra l'altro come anticipato da Itasportpress.it, si potrebbe intrecciare una trattativa con la Juventus per Gianluca Scamacca che lascerebbe a Moro la maglia numero 9. Si lavora comunque per la prossima stagione visto che Moro che ha giocato in questa stagione con il Padova per tre minuti nel match contro il Renate e poi tutto il resto della stagione alle pendici dell'Etna, non può per regolamento indossare un'altra maglia. Il Padova, lo valuta 2,5 milioni ma il Sassuolo vuole spendere meno. Trattativa che andrà avanti forse anche dopo la finestra di calciomercato invernale anche perchè non c'è fretta, Moro continuerà a giocare a Catania.