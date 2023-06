Palermo, caccia a un difensore centrale per tornare in A

Ma non è tutto. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Palermo avrebbe messo nel mirino altri due difensori centrali. Infatti, nel caso non dovesse arrivare Lucioni, Corini potrebbe sceglierne uno tra Pietro Ceccaroni e Andrea Cistana. Il primo in prestito al Lecce potrebbe esser riscattato dai salentini e, dunque, rimane una possibilità alquanto remota. Il secondo, invece, è di proprietà del Brescia e ha un contratto in scadenza a giugno 2024.