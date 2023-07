Paredes, ancora voglia di Serie A: il centrocampista esprime la preferenza

Potrebbe non esser ancora conclusa l'avventura di Leandro Paredes in Italia. Secondo quanto riportato da As, a colloquio con i vertici del Psg l'argentino ha fatto il nome di due club che avrebbero la priorità nella sua scelta. Si tratta di Roma e Lazio. Ad oggi però non c'è nulla di certo con le trattative che sono ancora acerbe. I due club stanno cercando di capire quelle che sono le richieste dell'ex bianconero, così da decidere se affondare o no per il trasferimento. Il centrocampista, dopo non esser stato riscattato dalla Juventus, ammette di essersi trovato molto bene in Serie A e spera di tornarci presto. Anche subito.