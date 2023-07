Pereyra, l’Inter c’è. L’agente: “Piace e non è un segreto…”

Dopo Frattesi , in casa Inter potrebbe esserci un nuovo innesto importante per il centrocampo. Stiamo parlando di Roberto Pereyra , centrocampista che si è svincolato lo scorso 30 giugno dall'Udinese, e che vanta grande esperienza nel campionato di Serie A.

Il nome del calciatore, trequartista, secondo punta ma anche mezzala, piace per le sue qualità e duttilità e anche il suo agente, Federico Pastorello, non ha nascosto la possibilità di un passaggio all'Inter. Parlando a Sky, infatti, il procuratore dell'argentino ha spiegato: "Pereyra è un giocatore che piace all'Inter per la sua duttilità tecnica. Non è un segreto che sia una delle opzioni per quel ruolo".