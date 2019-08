Pogba, lo scopritore: “Se dice che se ne andrà, lo farà. Ma al Real Madrid con Zidane…”

Paul Pogba è al centro di tanti rumors di mercato che lo vorrebbero lontano dal Manchester United. Juventus e, soprattutto, Real Madrid sono pronte e sferrare l’affondo decisivo. Lo stesso centrocampista sembra non attraversare un ottimo momento in Red Devils. Dopo le vicende sul campo – e il recente rigore sbagliato con annesse polemiche -, ecco anche lo sfogo dei tifosi degenerato con una scritta fuori dal campo di allenamento “Pogba out”.

A parlare del campione del mondo e del suo futuro, è stato uno dei suoi scopritori ai tempi del Le Havre, Franck Sale. Parlando a Optus Sport, il talent scout ha ammesso che Pogba sembra essere pronto ad una nuova sfida lontano da Manchester, ma che se questa fosse il Real Madrid, potrebbero esserci dei problemi caratteriali con il tecnico blancos Zidane.

VIA – “Quando Pogba dice che andrà via, lo farà. Anche ai tempi del Manchester United, prima che andasse alla Juventus. Con Ferguson era stata dura ma alla fine il carattere del francese è stato più forte e deciso. Penso che Paul sia pronto ad una nuova sfida. Mi pare ovvio. Lo vedrei dire addio al Manchester United per un grande club e una grande nuova sfida”.

MA… – Nuova sfida che potrebbe essere, appunto, al Real Madrid: “Se Paul si troverà con un mister dalla forte personalità, prima o poi ci saranno problemi”, ha detto Sale. “Oltre ad avere doti uniche da calciatore, Pogba ha un carattere molto deciso. Se dovesse decidere di andare in un club come il Real Madrid, con Zidane che ha un carattere altrettanto importante, in futuro ci saranno sicuramente conflitti tra loro”.

Non resta che vedere, dunque, se Pogba lascerà la Premier League e se le previsioni di chi ha scoperto il suo talento saranno confermate.