Brescia, Lecco, Casertana e Perugia avranno a disposizione una settimana in più per agire sul mercato. Il tutto è dovuto al caso Reggina che solo nella giornata di venerdì 30 agosto è stato definito. La proroga FIGC è stata comunicata ai club che potranno acquistare giocatori fino alle ore 20:00 dell'8 settembre. Inoltre, è valida solo per l'Italia mentre è abolito qualunque movimento in entrata dall'estero.