Psg, anche Sergio Ramos pensa all’addio

Secondo quanto riportato da Todofichajes, Sergio Ramos non rinnoverà il proprio contratto con il Psg. Per cui, a soli due anni dal suo arrivo, il 37enne avrebbe intenzione di lasciare Parigi per tornare in patria. Si, perché secondo quanto rivelato dalla fonte il difensore avrebbe intenzione di tornare in Spagna e vestire nuovamente la maglia del Siviglia. Dove tutto è cominciato, nei lontani anni 2002-2005, fin quando decise di allargare i propri orizzonti e trasferirsi al Real Madrid. Un ritorno romantico, per il quale lo stesso calciatore sarebbe disposto ad approdare da free agent e con una notevole riduzione dell'ingaggio.