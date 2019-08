Psg, Keylor Navas più vicino: il Real Madrid chiede 20 milioni di euro

Sembrerebbe destinato al Paris Saint-Germain il portiere Keylor Navas, che da un anno ha perso il posto da titolare al Real Madrid, sostituito dal belga Courtois. Con il ritorno di Zinedine Zidane in panchina, il costaricense non ha comunque trovato spazio, e come riportato nella giornata di oggi ha scelto di non fare ancora da secondo all’ex Chelsea. Per questo è più vicino il suo approdo ai parigini: Marca sottolinea che il club di Florentino Perez chiede 20 milioni di euro per la cessione e filtra ottimismo per la chiusura dell’affare. Un accordo fra il giocatore e il Psg esiste da un po’ di tempo, restano da limare i dettagli fra le due società. Navas cercherà di scalzare Areola dal ruolo di titolare fra i pali della squadra di Tuchel.