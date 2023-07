Psg, Mbappé rifiuta incontro con delegazione dell’Al Hilal

L'attaccante del PSG Kylian Mbappé ha rifiutato di trattare con i rappresentanti dell'Al Hilal il trasferimento in Arabia. Lo riporta L'Equipe. Secondo la fonte autorevole, una delegazione del club saudita è volata a Parigi per trattare con l'attaccante francese e finalizzare un accordo ma Mbappé ha rifiutato di incontrarsi perché non aveva mai preso seriamente in considerazione la proposta dell'Arabia Saudita. In precedenza è stato riferito che il Fondo sovrano dell'Arabia Saudita (PIF) ha stanziato 700 milioni di euro per avere Mbappe.