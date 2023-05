Psg, Neymar cosa fa pensare che sarà addio a fine stagione

È caos totale in casa Psg , con lo stesso Neymar che starebbe riflettendo sulla possibilità di salutare Parigi al termine della stagione. Da uomo chiave di squadra e idolo indiscusso del club, il brasiliano si è visto scivolare prepotentemente tra le gerarchie, forse anche causa dei continui problemi fisici dello stesso calciatore. Per cui, secondo quanto riportato da Espn, l’ex Barcellona si starebbe guardando intorno alla ricerca di una nuova piazza, una che lo innalzi e festeggi per il campione che è.

Ma decisioni di tale portata non arrivano così, da un momento all’altro. Una molla è scattata nella testa del brasiliano, il quale non avrebbe preso di buon gusto la riunione dei tifosi nei pressi della sua abitazione, con il solo scopo di criticare la deludente stagione disputata. Non sentendo più dalla propria parte il sostegno dei supporter - secondo la fonte - Neymar sarebbe disposto a partire in prestito. Destinazione preferita? Premier League, mentre sarebbe da scartare un eventuale ritorno in Spagna. O Ney è ancora innamorato del Barça e non avrebbe intenzioni di giocarvi contro.