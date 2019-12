Psg, un attaccante in esubero: nessuna estensione del contratto, la Juve ci spera

Non sarà al Psg il futuro di Edinson Cavani. Lo conferma il giornale francese France Football, affermando che Leonardo ha deciso di non rinnovare all’uruguaiano il contratto, in scadenza a giugno 2020, ma che comunque Cavani non avrebbe proseguito la propria avventura in maglia parigina. Due le cause che hanno portato a tale scelta da parte della dirigenza: anzitutto le altissime richieste economiche (vuole 18 milioni di euro a stagione), in secondo luogo la poca incisività di questo primo scorcio di stagione. Fin qui, effettivamente, l’ex Napoli non ha fatto bene: si è infortunato all’anca nelle fasi iniziali, poi ha perso il posto per l’exploit incredibile di Mauro Icardi.

FUTURO – Quale futuro, dunque, per il bomber che dal 2013 milita nel Psg? L’opzione più probabile consiste nell’Inter Miami di David Beckham, che da gennaio disputerà il suo primo campionato di MLS. Altrimenti, si è già parlato sia dell’Atletico Madrid che della Juventus.