Psg, un Verratti ai saluti pensa al futuro e al…

L'idea di mercato del centrocampista, il quale ambisce ad un clamoroso approdo in Spagna

Redazione ITASportPress

Marco Verratti starebbe riflettendo sulla possibilità di lasciare il Psg al termine della stagione. Il centrocampista non sarebbe soddisfatto dal trattamento riservatogli da club e tifosi, in particolare successivamente alla delusione Champions League. Così l'intenzione sarebbe quella di salutare il sodalizio della Tour Eiffel una volta per tutte e rivolgersi al mercato, nella speranza della chiamata di una squadra tanto ambita... il RealMadrid. Che quella dei blancos sia parte di un sogno proibito dell'italiano, beh, non è una novità. Ma che il passo avanti sia stato effettuato troppo tardi? Secondo quanto rivelato da Sport, ad oggi il Real non sarebbe interessato a Marco.

Si, perché i blancos lavorano per ingaggiare Jude Bellingham, oltre ad avere a disposizione già Camavinga, Tchouaméni e Valverde come centrocampisti. Dunque, per Marco Verratti il sogno RealMadrid sembra escludersi già a priori. Inoltre, con l'assenza dei blancos il raggio delle possibilità di mercato si va a restringere notevolmente a causa dell'importante ingaggio del centrocampista. 11 milioni di euro a stagione, cifre inaccessibili per la Serie A ma anche per gli altri top club, con l'ultima chance che sembra essere l'Arabia Saudita.

In ogni caso, Marco Verratti ha rinnovato il proprio contratto con il Psg solo qualche mese fa, lo scorso dicembre. La data di scadenza di quest'ultimo sarebbe segnata a giugno 2026, per cui il centrocampista potrebbe fare pressione in questo senso e continuare ad alti livelli almeno fino al prossimo Mondiale.