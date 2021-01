Quagliarella alla Juventus? Paratici: “Gli vogliamo bene, ma la rosa è valida”

Il ritorno di un ex eroe per rinforzare il reparto avanzato? La Juventus valuta l’innesto di Fabio Quagliarella dalla Sampdoria, che potrebbe tornare a vestire la maglia bianconera a distanza di sette anni dall’ultima volta. Con la formazione piemontese ha conquistato tre scudetti in quattro stagioni, prima di trasferirsi al Torino. L’ipotesi divide i tifosi, anche se i dirigenti sembrano avere le idee chiare.

RICONOSCENZA

Il direttore sportivo Fabio Paratici ha commentato lo scenario del possibile ritorno di Quagliarella ai microfoni di Sky Sport: “Siamo riconoscenti ai giocatori che sono stati qui da noi, gli vogliamo bene. Ho avuto Fabio anche ai tempi della Sampdoria, lo conosco da tantissimi anni ma il mercato non è dato solo dalle difficoltà economiche. Se faremo un acquisto? Crediamo di avere una rosa competitiva, vedremo dopo queste partite”.