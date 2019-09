Real Madrid, anche Kanté nella lista della spesa di Zidane per il 2020

Secondo The Athletic, media americano, il Real Madrid avrebbe aggiunto un nome nuovo alla lista della spesa per il 2020. Parliamo di N’Golo Kanté, centrocampista del Chelsea, che piace molto a Zinedine Zidane (dal momento in cui non è stato possibile arrivare al connazionale Paul Pogba, come affermato oggi dal presidente dei blancos Florentino Perez). La fonte riferisce che i Blues abbiano ricevuto l’interesse da parte dell’allenatore francese, il quale vorrebbe un giocatore di quel valore da aggiungere a Casemiro nel centrocampo della sua squadra. Difficilmente però si potrà strappare dal Chelsea: ha recentemente rinnovato per cinque anni ed è il giocatore della rosa di Lampard che guadagna di più (circa 9 milioni di euro a stagione). Zidane proverà a convincere il giocatore, perché – come sappiamo bene – la volontà del giocatore è fondamentale nel calciomercato.