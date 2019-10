Real Madrid, Courtois non convince: scelto il portiere del futuro

La vittoria di ieri sera per 1-0 contro il Galatasaray ha riportato un po’ di serenità in casa Real Madrid, alle prese con un inizio di stagione tormentato. Tra i giocatori finiti sul banco degli imputati vi è il portiere Thibaut Courtois, accusato di un rendimento ben al di sotto della sufficienza. Le prestazioni non convincenti del belga avrebbero spinto la dirigenza madrilena a guardarsi attorno alla ricerca di un nuovo numero uno per il futuro.

IDEA – Secondo quanto raccolto da El Desmarque, le merengues avrebbero individuato in Unai Simon, portiere dell’Athletic Bilbao, il sostituto di Courtois. Il 22enne, in queste prime otto gare di Liga, ha subito appena quattro reti.