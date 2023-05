Real Madrid, ecco chi sarà il sostituto di Benzema indicato da Ancelotti

L'era di Karim Benzema al RealMadrid volge al termine ed è necessario correre ai ripari. Si, perché se il francese Pallone d'Oro è comunque certezza di prestazioni e gol di un certo livello, è anche vero che l'età avanza (35 anni) e una squadra come quella dei blancos deve tutelarsi. Per cui, secondo quanto rivelato da diverse fonti spagnole come As, il nome fatto da Carlo Ancelotti a Florentino Perez sarebbe tutt'altro che scontato. Il tecnico originario di Reggiolo ha una idea ben precisa per quanto riguarda il ruolo di "numero 9", di centravanti, e non vuole cambiarla con il passaggio del testimone. Per tale motivo, avrebbe individuato in Harry Kane del Tottenham il profilo perfetto. Movimento con e senza palla, ma anche intelligenza tattica oltre che visione della porta.