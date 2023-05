Real Madrid, Marco Asensio non rinnova e il Milan ci prova

Marco Asensio non rinnoverà il proprio contratto con il Real Madrid . Nonostante le parti fossero d'accordo per proseguire insieme, il fattore economico ha giocato la sua parte. La separazione, infatti, sarebbe avvenuta a causa delle elevate richieste economiche del calciatore che - secondo quanto riportato da Relevo - si aggiravano oltre i 5 milioni di euro a stagione. Uno stipendio elevato che difficilmente altri club potranno permettersi. Come il Milan , che segue lo spagnolo ormai da diverso tempo. I rossoneri sarebbero pronti a fare un investimento importante per il nuovo titolare della fascia destra, ma nel limite delle possibilità. Il mancato rinnovo con i blancos, comunque, è una buona notizia per Stefano Pioli e dirigenza che proveranno presto l'offensiva.

In stagione, Marco Asensio è stata la riserva di lusso di Carlo Ancelotti. Il calciatore è partito spesso dalla panchina per poi incidere a partita in corso, come dimostrato dai numeri: 50 presenze in tutte le competizioni, con annessi 12 gol e 8 assist. Marco potrebbe essere il profilo adatto allo step in avanti del Milan, ma servirà uno sforzo economico importante, anche per battere le concorrenti inglesi.