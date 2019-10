Real Madrid, nuovo assalto ad Eriksen: la strategia di Florentino Perez

Si susseguono le voci di un nuovo affondo del Real Madrid per Christian Eriksen del Tottenham. Dopo le ipotesi di un presunto pre-contratto, ecco che dalla Spagna, in particolare Marca, si parla della strategia dei Blancos per arrivare al danese.

L’inizio non positivo, nonostante la testa della classifica in Liga, starebbe portando Florentino Perez ad intervenire ancora sul mercato per portare nella capitale madrilena almeno un altro grande rinforzo. Il nome, come detto, è quello del trequartista classe ’92 che tanto piace al patron. Dopo le parole dell’altro obiettivo Van de Beek, e le difficoltà di arrivare a Paul Pogba, il Real Madrid pare essersi convinto su Eriksen e approfitterebbe anche della situazione poco felice del Tottenham per sferrare l’attacco decisivo. I soldi per l’acquisto potrebbero arrivare da due cessioni: Mariano e Brahim Diaz già inseriti anche la scorsa estate nella lista dei partenti.